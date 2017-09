DJ BoBo kontserdituuri valmistati ette kaks ja pool aastat

Mystorial Tour meenutab oma ülesehituselt pigem muusikali, mis annab ülevaate DJ Bobo 25 aasta pikkusest lavakarjäärist. Kontserdi jooksul saab kuulda Saksamaa ühe müüduima artisti ajatuid hitte nagu näiteks: "There Is A Party", "Freedom", "Somebody Dance With Me", "Feeling", "Everybody" ja 2007. aastal Eurovisiooni lauluvõistlusel osalenud laul "Wampires Are Alive".

DJ Bobo Mystorial Touril jagab artist lava professionaalsete tantsijate ja muusikutega, kes kannavad etenduse jooksul kümneid erinevaid ja säravaid kostüüme. Seda kõike võimendab spetsiaalselt loodud valgus- ja pürotehnika show.

Mystorial Tour on populaarne Saksamaal ja Šveitsis. Tuuri jooksul on käidud 23 erinevas kontserdipaigas ja seda on külastanud üle 175 000 fänni.

DJ Bobo esineb Tallinnas, Saku Suurhallis 30. septembril.