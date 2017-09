Hannes Hanso perre sünnib kuues laps

Riigikaitsekomisjoni esimees ja endine kaitseminister Hannes Hanso avaldas, et tema ja abikaasa Riina perre on sündimas kuues laps.

Hanso rääkis Err.ee veebisaates "Otse uudistemajast", et reservohvitseride kursusel käimine nõuab aega nii pere kui ka töö arvelt, kuid on seda enam väärt, et tema perre on sündimas veel üks liige.

"Ma ei ole seda veel avalikult kusagil välja öelnud, aga millalgi peab see hetk olema," avaldas Hanso beebiuudise ja lisas: "Seda enam on põhjust vaadata, et riik oleks kaitstud ja turvaline. Mida rohkem meid on, seda rohkem me peame ise panustama."

Hanso põhjendas kursustel käimist võlaga sõjaväe ja iseenda ees. "Ma arvan, et Eesti on vähem ohus siis, kui me oleme valmis ükskõik milleks. Paraku Eesti on nii väike riik, et riigikaitses peab osalema maksimaalne arv inimesi, kes on selleks suutelised, ja ma tunnen, et ma olen," selgitas mees.

Reservohvitseride kursus kestab kevade lõpuni. "See on pingutus, mis on seda väärt. Mida rohkem inimesi seda teeb, seda turvalisem meil lõppkokkuvõttes on," lisas Hanso.