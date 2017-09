"Uudishimu tippkeskus" kutsub särtsakale eelesitlusele

Saate eellinastust on aga juba täna, 6. septembril kell 20.00 Tallinnas Erinevate Tubade Klubis.

"Uudishimu tippkeskuses" vaadatakse saatejuht Eeva Esse juhtimisel üle Eesti teadlaste töö, veel enam aga arutatakse, kus seda teadustööd rakendada annab ning millised takistused peab teadus ületama laborist meie kasutusse jõudmisel.

Teadlased kutsutakse laborist välja seiklema ning teadussaavutusi tutvustama. Nii näebki esimeses saates Eeva Esset lasketiirus, pallimeres, apteegis ning arstina patsiente vastu võtmas ja seda kõike koos teadlastega, rääkimas personaalmeditsiinist.

Erinevalt tavalistest telesaadetest ei alga ega lõppe see saade ETV eetris, sest teadust on nii palju, et see lihtsalt ei mahuks ühte pooltundi ära.

Juba neljapäeva hommikul saab lugeda saate teemasid käsitlevat artiklit ERR Novaatorist. Arutelu saate teemal jätkub Facebookis reede hommikul kell 10, kui Tartu ülikooli bioinformaatika professor Maido Remm vestleb ERR Novaatori teadustoimetaja Marju Himmaga sellest, kuidas IT ja geenid meie medistiini personaalseks teevad. Vestlusega saab ühineda Facebookis, kasutades selleks teemasilti #tipukas.

Teadussisu võtab kokku esmaspäeval Raadio 2 saade "Agenda", kus kergitatakse saladuseloor ka järgmiselt saatelt.

Teaduse tippkeskused on uurimiskeskused, kuhu saavad kuuluda üksnes parimad Eesti teadlased. Eestis tegutseb praegu üheksa teaduse tippkeskust, "Uudishimu tippkeskus" on kümnes ja tegutseb vaid ERR-is. Omavahel nimetavad teadlased tippkeskust tipukaks, sellest ka saate teemasilt #tipukas.

"Uudishimu tippkeskuse" esimene osa on ETV-s neljapäeval kell 21.40. Saate eelesitlus toimub aga 6. septembril Tallinnas Erinevate Tubade Klubis, algusega kell 20, kus Eeva Esse mängib plaate ning kontserdi annab ansambel Miljardid.

Saate toimetajad on Marju Himma ja Randel Kreitsberg, režissöör Margo Siimon, tootja Vesilind OÜ. Saade valmib Eesti Teadusagentuuri ja TeaMe+ toetusel.