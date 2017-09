Ministril pahandus kaelas: "Pealtnägija" allikas hüppas viimasel hetkel alt

"Äärepealt oleksime tõesti toonud ühele ministrile suured pahandused kaela, sest meil olid neli kuud läbirääkimised süsteemi sees küllaltki kõrgel kohal oleva isikuga, kes tahtis tulla välja vilepuhujaks, rääkida sigadusest, võib-olla ka korruptsioonist. Ta oli öelnud sisuliselt "jah"-sõna, aga nüüd lõi põnnama," avaldas Kärmas ETV saates "Terevisioon". Ta lisas, et midagi pole veel kadunud ning äkki jõuab ka see teema avalikkuseni.

Mihkel Kärmas rääkis, et tegi avasaates intervjuu jaapani keeles, et portreteerida kahe vanadaami südamlikku kohtumist. "Lugu räägib kahest prouast, jaapanlannast ja eestlannast, kes on üle 50 aasta olnud kirjasõbrad ja 44-aastase vaheaja järel said teineteisega kokku," kirjeldas Kärmas.

Liigutava taaskohtumise juures oli nüüd ka "Pealtnägija". "See on üks erakordne sõprus, kus nad erakordselt pika aja jooksul vahetasid kirju ja saadetisi, aga kohtusid ainult ühe korra aastal 1973," avas Kärmas teemat ja lisas: "See näitab, et me ei ole ainult kurjade ja sonkivate teemade saade."

Uuel hooajal löödi kampa kanali ETV+ saate "Insight" tiimiga, mida juhib Dmitri Pastuhhov. "See kõik algas sellest, et me kaotasime Piret Järvise "Terevisioonile" ja siis me mõtlesime, kuidas seda lünka täita, kaalusime üht ja teist varianti ja siis avastasime, et vastus põrnitseb meile näkku," selgitas Kärmas, miks Pastuhhov "Pealtnägijaga" liitus.

Pastuhhov lisas, et see on väga suur samm ka nende jaoks. ""Pealtnägija" toimetus tegutseb juba 20 aastat, meie jaoks on see suurepärane kogemus, et töötada koos "Pealtnägija" toimetusega. Kindlasti on meil väga palju asju, mida me saame nende käest võtta ja enda tööks kasutada," ütles ta.

"Pealtnägija" stardib ETV-s täna kell 20.00.