Howard Frier: ootan juba jõuluaega, et saaksin hapukapsast süüa

"Eesti toit on väga maitsev, aga pean ütlema, et se eon väga sarnane nagu

Saksamaal, siin on hapukapsas ja kartulid," kommenteeris Dortmundist pärit Hoffmann.

Endine korvpallur, Ameerikast pärit Howard Frier tõdes, et tema jaoks on Eesti toit veidi mage. "Nüüd ma olen harjunud, aga alguses oli minu jaoks raske, sest mul oli tunne, et maitseaineid on puudu, kui ma söön Eesti toitu. Mulle meeldib, kui on rohkem soolane või vürtsikas, aga nüüd ma olen harjunud," tõdes Frier.

Frier tõdes, et üheks tema lemmikuks on eestlaste poolt armastatud hapukapsas. Verivorste ja sülti ta aga pigem ei söö. "Ma proovisin verivorsti mitu korda, rohkem jõuluajal. See ei ole minu jaoks, ei ole minu maitse. Ma olen kuulnud, et on parem moosiga, aga ma proovisin ilma. Hapukapsas on super, mulle maitseb väga, ma juba ootan jõuluaega, et saaksin hapukapsast süüa," tõdes Howard.

Lisaks verivorstile ei armasta Frier ka keefirit. "Ameerikas see ei ole üldse populaarne, seal on rohkem jogurtid," selgitas korvpallur.

Uueks avastuseks peab Frier enda jaoks hakklihakastet. "Hiljuti sõbranna õpetas mulle, kuidas teha hakklihakastet tatraga, mulle maitseb väga," ütles Howard, kes on söönud hakklihakastet sel nädalal juba kaks korda.

Hoffmann lisas, et Saksamaal sõltub toit regioonist. "Minu regioonis me sööme alati vorsti ja ketšupit, see on meie söök. Lõuna-Saksamaal on teistsugused toidud," rääkis ta.

Saatejuht Taavi Libe valmistas saatekülalistele väikese üllatuse, segades kama keefiriga ning pakkudes rooga otse-eetris. "Ma ütlen ausalt, et kui ma söön lõpuni, siis ma hakkan oksendama," naeris Howard, kes võttis toidust vaid lusikatäie. "Ei ole minu maitse," põhjendas ta.

Hoffmann sõi kama aga hea meelega. "Mulle väga maitseb, aga ma arvan, et ma olen seda juba söönud. Ma arvan, et eestlased söövad seda hommikul," rääkis ta.