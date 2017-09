Esimene foto Rami Malekist Freddie Mercuryna jõudis avalikkuseni

Foto avaldati päeval, kui Mercury oleks tähistanud oma 71. sünnipäeva, vahendas Consequence Of Sound.

"Bohemian Rhapsody" režissöör on Bryan Singer ning filmis löövad kaasa nimekad näitlejad Joe Mazzello, Ben Hardy ja Gwilym Lee, kes kehastuvad Mercury bändikaaslasteks.

Queeni liikmed Brian May ja Roger Taylor on filmi produtsendid ja muusikalised nõuandjad. Just May ja Taylor valisid filmi lavastama Singeri, kellel on nende hinnangul eriline fantaasia ja stiil.

Mercury eluloofilmi on ette valmistatud juba aastaid. Pikka aega räägiti, et andeka lauljana astub kinolinale Sacha Baron Cohen, kes hiljem filmist siiski loobus, sest bändiliikmed soovisid tungivalt teha vanusepiiranguga linateost, mis näitaks Mercury elu ka selle tumedamast küljest.

"Bohemian Rhapsody" võtted alustavad sügisel, film jõuab kinolinale 2018. aasta lõpus.