Galerii: Väikesed leiutajad kogunesid saate "Leiutades Eestit" avamisele

Suure leiutajate konkursiga otsiti Eestimaalt üles vahvad lapsed, kes soovivad oma leiutistega elu paremaks muuta. "Teadusagentuuri korraldatud õpilasleiutajate riiklikul konkursil osalenud 6-12aastastest lastest valiti välja 40, kellest valmivad dokumentaalsed lühiportreed, mis aitavad avada tänaste laste mõttemaailma ning viivad vaatajad Eestimaa erinevatesse nurkadesse, erinevatesse keskkondadesse," selgitas projekti ERR-i poolne juht Marje Jurtšenko. Nii saabki teada, miks lapsed just selliseid ideid pakuvad, mida nad märkavad, millest mõtlevad, millisena nad kujutavad ette paremat elu nii oma kodus kui ka laiemalt Eestis.

"Leiutajate konkurss toob suurepäraselt esile noorte inimeste võime märgata ja mõista ümbritsevat ning püüde seda paremaks muuta. Samuti võimaldab see nutikaid lapsi ja nende juhendajaid tunnustada. Äsja valminud minidokumentaalid loodetavasti innustavad ja julgustavad paljusid - keda leiutama ja keda leiutajat juhendama," ütles Eesti teadusagentuuri õpilasleiutajate konkursi koordinaator Margit Lehis ja lisas, et väikesed ja avatud meelega leiutajad suudavad keerulisi asju lihtsamaks mõelda ning nad julgevad mõelda suurelt nendest asjadest, mida täna veel olemas ei ole.

Sarja esimeses osas, 10. septembril, saab näha Muhumaa poisi Joonatan Jürissoni lugu. Joonatan on leiutanud abivahendi, mis kaitseks meid kõiki kiirgava päikesevalguse eest. "Loodame, et need 40 lugu väikestest leiutajahingedest inspireerivad Eesti inimesi sajandi vanust riiki veelgi paremaks tegema," ütles Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna programmijuht Maarja-Liisa Soe. "See on ju meie endi teha, milliseks me oma Eesti leiutame ja loome," arvas ta.

Leiutajate miniportreed on valminud Eesti noorte dokumentalistide käe all ja nendes on lisaks leiutisele ja laste portreedele tabatud ja midagi olulist meie aja kohta. "Kui veel mõelda, et need samad nutikad lapsed on 10-20 aasta pärast just need, tänu kellele Eesti elu areneb, siis on see materjal kulla hinnaga," lisas projektijuht Marje Jurtšenko.

Filmide autorid on Liis Nimik, Maria Kivirand, Aljona Suržikova, Marianne Kõrver, Kullar Viimne ja Aleksandr Heifets.

"Leiutades Eesti" veebikodu asub portaalis www.lastejaam.ee, kus saab alates homsest näha sarja kolme esimest jagu. Sada ägedat laste leiutist köidetakse aga raamatukaante vahele, millest saab laste kingitus meie oma Eestile.

"Leiutades Eesti" valmib Eesti Rahvusringhäälingu, Eesti Vabariik 100 ja Eesti teadusagentuuri koostöös.