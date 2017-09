Otseülekanne laupäeval: Noortebänd avab hooaja

Laupäeval toimub uudistemajas Noortebänd 2017 avamine, kus saavad sõna muusikavõistluse korraldaja Märt Truman, endised osalejad ja minikontserdiga esineb eelmise aasta finalist Lepatriinu. Otseülekanne algab orienteeruvalt kell 15.20.

Praeguseks on juba selgunud 15 poolfinalisti, kes sel aastal võistlustulle astuvad. Poolfinaalid toimuvad Tallinnas 5. oktoobril, Pärnus 6. oktoobril ja Tartus 7. oktoobril. Viis finalisti kuulutatakse välja 14. oktoobril, neist parim selgub juba 11. novembril Kultuurikatlas.

Noortebänd on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele suunatud iga-aastane bändikonkurss.

Noortebändi konkursi eesmärgiks ei ole ainult parima ansambli valimine, vaid olla ka noorele artistile suunanäitajaks ning hüppelauaks Eesti muusikasse. Mitmed eriauhinnad ja esinemiskutsed festivalidele on verivärskele bändile äärmiselt motiveerivad, ent samas ka vajalikud, et ansambli loomingut esitleda ja esmaseid kontakte luua näiteks kontserdi- ja festivalide korraldajatega.

Konkurss ei ole stiililiselt ega instrumendiliselt suunitletud, jättes kõikidele võimaluse kandideerida ja tõusta esile.

Noortebänd on andnud tuule tiibadesse paljudele Eesti lavadele jõudnud noortele artistidele : Lepatriinu, Eik, The Notes, The Werg, Ziggy Wild, The Boondocks, Frankie Animal, Tenfold Rabbit, Slippery Slope, Sibyl Vane, Wilhelm, Ans Andur, Bedwetters, Junk Riot, Rising Sun ja paljud teised. Noortebänd 2016 võitja on The Notes.