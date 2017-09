Heli Luik liitus "Terevisiooni" meeskonnaga mõnekuuse beebi kõrvalt

"See vajas keskmist kaalumist. Beebi kõrvalt ise tegemine ei ole üldse küsimus, pigem on kogu perega läbirääkimine. Pigem ma ütleks, et otsus tuli suhteliselt ruttu," selgitas Luik ETV saates "Ringvaade".

Luik lisas, et väike Nora-Mai saab emmet tele-eetri vahendusel jälgida. "Tema äratus ongi kell seitse, täpselt siis saabki hakata vaatama. Ma ei tea, kas ta seda teeb ka," naeris Luik.

Juba aastaid "Terevisiooni" juhtinud Katrin Viirpalu kinnitas, et tema võttis uue saateformaadi elevusega vastu. "Pigem on sellised muudatused hästi toredad alati. Meil on tegelikult meeksonnas kaks täiesti uhiuut inimest, Heli ja Martin, kes ei ole varem telet teinud, aga see, millise rõõmuga nad sellesse ellu sukelduvad ja kuidas nad tahavad teha ja räägivad samast asjast, mida ma olen võib-olla juba kümme korda kuulnud, on küll äge," tõdes Viirpalu. Ka saatejuht Reimo Sildvee tõdes, et kui uued inimesed pakuvad välja samu teemasid, kaotab see ära mõtte, et seda on juba kuuldud ja tehtud.

Reporter Martin Veismani sõnul on hea vaadata proffe nagu Viirpalu ja Sildvee. "Ma näen, et on, mida õppida veel," ütles Veisman.

Uuenenud "Terevisioon" on eetris igal argipäeval kell 6.55.