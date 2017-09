Taavi Rõivas veetis mesinädalad sõdurina metsas

Rõivas, kes abiellus 19. augustil, sõitis Võrumaa metsa juba järgmisel õhtul. "Kui me sinna pühapäeva õhtul läksime, oli esimene öö soojenduseks kasarmus, pärast seda läksime nädalaks ilma telkideta metsa. Tuligi ööbida lageda taeva all, ehitada kamba peale vajalikud pesemis- ja muud võimalused, nii nagu sõdurioskused käivad," meenutas Rõivas ETV saates "Ringvaade".

Hanso tõdes, et ajateenistuse mitteläbimine on tal alati hinge peal olnud. "Nõukogude aja lõpp, ajad olid turbulentsed, kes läksid ülikooli said vabastuse ja mina selle sain. Mul on kogu aeg väike võlg olnud riigi ja iseenda ees," põhjendas Hanso, miks ta ajateenistust läbinud pole.

Kursuse käigus tuli õppusele tulnutel, nende hulgas ka endisel peaministril ja endisel kaitseministril, kaevata kaevikuid, rajada välidušše ja -tualette. "Meie kohtlemine oli karm, kuid õiglane," rääkis Hanso, kes tõdes, et kätekõverdusi tuli omajagu teha.

Hanso kirjeldas, et kursustele olid kogunenud nii naised kui ka mehed, nii vene kui ka eesti keelt rääkivad inimesed. "Meid koheldi kõiki samamoodi karmilt ja võrdselt nõudlikult, kõik pidasid täitsa hästi vastu," meenutas Hanso.

Kursus kestab järgmise suveni ning lõppeb suurõppusega SIIL.

Esimesed vabatahtlike reservohvitseride kursused korraldati taasiseseisvunud Eestis 1997. aastal.