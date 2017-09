Ohtlikusse õnnetusse sattunud Nikolai Bentsler tähistab kaht sünnipäeva

Bentsler meenutas lapsepõlve, kui ta sõpradega Iru linnamäel aega käis veetmas. "20 aastat tagasi oli see koht nii populaarne, et kusagil polnud lõkkepuid. Nüüd olen mina ainus, kes siin koeraga jalutamas käib. Seoses sellega, et siin ei olnud lõkkepuid, pidime me neid otsima," meenutas näitleja.

Ta näitas kohta, kuhu lõkkepuid otsima mindi, kuid kus poisse varitses rotveiler, kes neid taga hakkas ajama. "Kui ta jooksis meie järel, siis mina olin viimane ja sain aru, et kui ma jooksen nende järel, hammustab koer mind," kirjeldas Bentsler.

Teiste poiste sabas jooksmise asemel otsustas Bensler hoopis järsakust alla hüpata, kuid kukkus õnnetult kivide vahele. "Seoses sellega on mul metallist tehtud hambad ja kaheksa metallplaati kehas," tunnistas näitleja.

Õnnetuse kuupäeva jääb Bentsler alatiseks mäletama. "Igal aastal ma teen kaks sünnipäeva, esimene on seitsmendal juulil ja teine seitsmendal augustil," tõdes ta.