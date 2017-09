Eestikeelset hiphoppi saab teha suurepäraselt, selles on 3ainsus kindel. Ja palun, pisut vähem kui aastase tegutsemise järel on neil ette näidata terve albumitäis lugusid. "Murrame räppari stereotüübi ning kaotame piiri rahva ja lava vahel," lubab 3ainsus ERR Menule.

Bändi kuuluvad: Kalev Villem/VK - laulukirjutaja,

räppar, helirežissöör

Silver Nõukas/S.E.W.E.N - laulukirjutaja, räppar

Rommy Randvee/Rommy - laulukirjutaja, räppar, produtsent

Karl Friedrich Lind - DJ, produtsent

Sten Paul Sternhof - trummar, produtsent

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Lugu algab 2016 aasta sügisest, kui Kalev “VK” Villem astus üles räpikonkursil BFS, kus võitis kaks round'i, kuid kaotas kolmandas ringis turniiri võitjale. Sealt aga märkas tema oskusi Silver “SEWEN” Nõukas, kes võttis varsti Kaleviga ühendust ning koos otsustati teha esimene lugu “Elu Privileeg” ning minna koos ka esinema Kelmi talvisele vaba lavale. Seal jäädi positiivselt silma paljudele.

Rahva hulgas oli ka Rommy “RommyCola” Randvee, kellest juba paari kuu pärast sai 3AINSUS-e täisväärtuslik liige. Kuigi Kalev ja Silver arvasid peale vaba lava, et jääbki nii ja eriti midagi muud siit ei sünni, astuti veebruaris üles Tapperi laval, kus oli kaasas ka Rommy. Seal mõisteti, et selles koosluses on midagi erilist ning sündiski 3AINSUS.

Sellest ajast saadik on esinetud suurel hulgal vabadel lavadel, koolipidudel ning soojendatud räppareid Azma ning PK. Viimast tema albumiesitluskontserdil klubis Privé. Bändis on lisaks SEWENile, VKle ja RommyColale ka veel kaks lahutamatut liiget: DJ Birddyman ja Sten Paul, kes mängib trumme. DJ liitus koosseisuga juba Tapperis ning Sten Paul andis oma panuse laval esimest korda kevadel, kui astuti üles Kelmi kevadisel vabal laval. Lõpliku koosseisuga on esinetud omajagu ning kõik andsid ka oma pause 3AINSUSe debüütalbumisse "Igast Igale".

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

3AINSUS sümboliseerib ühe terviku kolme eriilmelist tahku.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Muusikat. Teeme. Südamega.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Muusikast sünnib muusika, kaasa aitavad läbielamised elus ning inimesed meie ümber.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Suurim eeskuju meile on kindlasti on Joosep Vau aka PK, kes on olnud nii otseseks toeks hea sõbra näol kui ka tohutuks motivatsiooniks, kandes endas sõnumit sisemisest jõust ning kõvast pingutusest.

Teine tugev motivaator just alustamisel on olnud Suur Papa (praegu Arop), sest tema muusika oli nii Kalevi kui ka Rommy jaoks esimene tõsiselt hea eestikeelne räpp, mis näitas, et ka emakeeles saab suurepärast hiphoppi teha.

Kolmandaks suureks eeskujuks on meist tegelikult noorem muusik, EiK. Tema innovatiivsus ja edu tema vanuse juures on tohutult hämmastav. Ühtlasi andis tema edu Noortebänd 2016 tõuke ka meile õnne proovida, näidates, et ka räpil võib olla koht sellise kaliibriga võistlusel.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Me oleme esinenud kaks korda Kalevi kodukohas, Arukülas. Ikka veel me naerame selle üle, kuidas ta mõlemal korras enne ühe loo algust pööras DJ laua juurde ja küsis: “Ou, kuidas see lugu algas?”. Kuna teised piisavalt kiiresti aidata ei osanud, pidi Kalev oma salmid kuidagi koha peal leiutama.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Murrame räppari stereotüübi ning kaotame piiri rahva ja lava vahel.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Me ei näe kedagi konkurendina, pigem kolleegidena, kellelt on tohutult õppida. Kuna me seisame juba žanri poolest kõigist täiesti teises kohas, pole muud teha, kui nautida võistlust, leida uusi tuttavaid ning võibolla ka koostöövõimalusi.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Me oleme kõik endale ise kätte võidelnud: alates oma kätega ehitatud stuudiost lõpetades tutvuste ja vägevate esinemiskutsetega.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Kümne aasta pärast märgivad Noortebändid meid oma eeskujuks.