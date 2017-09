Kate Middletoni alastipildid avaldanud ajakiri mõisteti süüdi

Väljaande toimetaja Laurence Pieau ja omanik Ernesto Mauri peavad kumbki maksma 45 000 eurot trahvi. Nad olid kuue inimese seas, kes kohtuprotsessis süüdi mõisteti, vahendas Huffington Post.

Pildid tehti salaja 2012. aasta septembris, kui William ja tema kaasa Kate Middleton Prantsusmaal puhkust veetsid. Fotod tehti suurendava fotoläätse abil, kui paar luksusvilla rõdul peesitas. Ühel pildil oli näha palja ülakehaga Kate'i, kes määrib Williami õlgadele päikesekreemi. Villa, kus kuninglik paar puhkas, kuulub kuninganna nõbule Viscount Linleyle.

Pildid avaldati Prantsuse väljaande Closer veergudel pealkirjaga: "Püha jumal! Need fotod jõuavad ümber maailma." Closer Autor: AFP/Scanpix

Nädal enne seda juhtumit sattusid Kate ja William La Provence'i fotograafi kaamera ette, kus oli näha Kate'i ja Williamit päevitusriietes. Kohtunik Florence Lasserre-Jeannin määras La Provence'ile 3000 eurot trahvi.

Prints William ja Cambridge'i hertsoginna algatasid 2012. aasta sügisel piltide avaldamise järel kohtuasja, nõudes Closerilt 1,6 miljonit naela ning La Provence'ilt 42 000 naela. Ühtlasi said väljaanded määruse, mis ei luba fotosid edaspidi kasutada. Fotod ilmusid siiski ka teiste riikide väljaannetes, kuna Prantsuse seadus mujale ei laienenud.

"Minu naine ja mina arvasime, et saame minna mõneks päevaks Prantsusmaale villasse puhkama, mille omanik on minu pereliige, et nautida oma privaatsust. Me tunneme Prantsusmaad ja prantslasi ning teame, et nad austavad privaatsust ja seda ka oma külaliste puhul. Nende fotode salajane tegemine oli eriliselt šokeeriv, kuna rikkus täielikult meie privaatsust," loeti kohtus ette prints Williami tunnistus.

Prints tõi kohtusaalis näiteks oma surnud ema Diana, kes hukkus 20 aastat tagasi Pariisis kõmufotograafide eest põgenedes. "See kõik oli veel valusam, kuna meenutas ahistamist, mis viis minu ema, Walesi printsessi Diana surmani," sõnas printsi esindaja kohtus.

Closeri advokaat Paul-Albert Iweins nimetas juhtumit silmakirjalikuks, öeldes, et kuningliku paari avalik elu ja eraelu on omavahel tihedalt seotud. "Kaks miljardit inimest vaatas nende pulma ja meil on pildid sünnitusmajja minekust, sealt lahkumisest ja printsess Charlotte'i teisest sünnipäevast," selgitas ta.