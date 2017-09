Hommage'il on sel aastal juba üks konkursivõit taskus, see on Tartu Tudengibändi esikoht. Fännidele pakuvad nad kuulamiseks demoloo "Spontaneous", mis näitlikustab nende uuenduslikku stiili: suur dünaamiline skaala ja karakterite vahetumine lugudes.

Bändi kuuluvad: Karmo Järv - trummid, perkussioon

Kaspar Kluge -

basskitarr, tšello

Ode Pürg - klaver;

süntesaator, vokaal

Martin Mänd -

elektrikitarr, tšello

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Idee bändi teha tekkis Karmol ja Martinil Bändomaaniat Pärnus kuulates. Martin oli natuke ise kitarri õppinud ja Karmo omal käel trumme. Hakatigi katsetama: Martin viis proovi mingisugused riffid, mida prooviti koos mängida ja juba esimestes proovides avastati samalaadne muusikamaitse ja muusikaline mõtlemine.

Alguses käisid proovid suhteliselt tulutult. Proovides käisid läbi väga paljud erinevad inimesed, kuna meil puudus bassimängija ja laulja. Sobivat inimest aga ei leidnud. Asi muutus, kui Karmo tuli Tallinnasse õppima. Martin oli Tallinnas juba pikemat aega õppinud ning siis oli võimalik hakata tegema järjepidevalt proovi. Laulja ehk Ode ja algse bassimängija, Peetri, saime kohe Martini keikabändist, mis oli unarusse jäänud. Suvel läks aga Peeter suure koormuse tõttu ära ning uue bassimängija, Kaspari, saime Martini tutvuste kaudu, kes saatuse kokkulangemisel tahtis kokku panna mingit bändi.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Hommage tähendab austusavaldust.

Austusavaldust muusikale ja sõnumile, mida me lauludega edasi anname.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Keeruline, progressiivne, uuendusmeelne

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Lavaline keemia, koosmängurõõm, sünergia. Mitte ainult bändisiseselt, vaid ka ühise atmosfääri jagamine publikuga.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Sven Grünberg, Argo Vals, Põhja Konn, Erki Pärnoja, Vaiko Eplik.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Senimaani on ilmselt olukord, kus esinema minnes töötas ainult üks monitor. Õnneks oli see lauljal, aga lahkumängimist ja nõutute pilkudega otsavaatamist leidus küllaga.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Võibolla just uuendusmeelsus. Mitme stiili põimumine, suur dünaamiline skaala ja karakterite vahetumine lugudes on meie enda jaoks vähemalt midagi uut ja huvitavat, mida esitleda.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Oleme avastanud üsna sama suunaga enda tuttavad väga professionaalsest bändist Nord Lights. Helikeel ja muusikastiil sarnaneb küllaltki palju meie omaga.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Kuna me oleme tõesti väga noor bänd, siis suurim saavutus seni on Tartu Tudengibänd, kust saime edasi Noortebändile. Sealt saime palju vajalikku tagasisidet: palju positiivset ja innustavat, kui ka negatiivset ja õpetlikku.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Loodame, et kõik läheb hästi. Kõige tähtsam on, et kõik saaks hästi läbi ja oleks sõbrad omavahel. Hommage'il on meie enda jaoks põnev muusikaline suund ning sellist stiili on endal tore mängida ja usun, et kui kümne aasta pärast veel koos oleme, on selja taga palju kontserte nii Eestis, kui ka välismaal.