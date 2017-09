Väsimus on suur, aga soov miskit luua on suurem ja seega leiabki 4 AM end tihti päeva lõpetamas pigem varahommikul, kella nelja paiku. Tööd on palju: vaid paar nädalat enne Noortebändi läks noorte muusikute eelmine bänd laiali, aga uue nime alt ollakse siiski kohal.

Bändi kuuluvad: Fee - vokaal, süntesaator,

kitarrid Maarja Västra - basskitarr

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Meie koosseis sündis just nüüd, selle aasta augustis, kui meie endine koosseis, kellega Noortebändil osalema pidime, laiali läks. Hakkas kahju avaldamata lauludest ja süda jättis löögi vahele, kui mõtlesime, kuidas jääb kasutamata võimalus minna Noortebändile. Seega otsutasime kahekesi uue nime alt bändi tegemist jätkata. Õnneks avanes kohe esimesel tegutsemisnädalal võimalus osaleda Bändilaboris ja salvestada endale ka uus demo.

Oleme kiirete muudatuste tõttu küll suures segaduses ja kriitilises ajanappuses, kuid väga tänulikud.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Meie koosseisu nimi oli esialgu mõeldud kirjeldamaks meid, muusikahaigeid inimesi, kes kella neljani öösel und ei saa. Väsimus on suur, aga soov miskit luua on suurem.

Samas kirjeldab see korraga kõiki õnnetuid ja rahutuid, kes on kaua üleval, mõtisklemas maailma probleemide üle, meenutamas oma halvimaid mälestusi, muretsemas viie aasta taguse aja pärast või ümisemas melanhoolseid viisijuppe.

Naljaga mõtlesime ka, et normaalselt lõppeb ja algab uus päev kell 12 öösel, aga meie venitame päevi kella neljani, et oma tegemistega valmis jõuda. Seega meie jaoks on see keskmine öö ja päeva vahetus kell 4 hommikul.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Pidžaamad, hullumaja, girlpower.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Meid inspireerib maailm meie ümber ja soov anda selle parandamisse oma panus, reaalne elu, kus on nii tõuse kui ka mõõne ja muidugi tagasiside kuulajatelt.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

See küsimus võttis kohe silme eest kirjuks, meil on nii palju ägedaid artiste!

Valisime välja Iirise tema unikaalse stiili ja Lexsoul Dancemaschine vahvalt energilise lavaloleku tõttu. Lisaksime veel nimekirja koosseisud nagu Go Away Bird, The Boondocks ja Avoid Dave.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

See, kuidas bänd, millega alguses osalema pidime, läks enne poolfinaale laiali, on vast tragikoomiline.

Aga koomiline olukord oli siis, kui läksime Bändilaborisse, käed taskus, pead tühjad ning tagasi Tallinna tulime demo ja suure hunniku laulualgetega. Üks meist õppis olude sunnil laagris kahe päevaga klaverit mängima ja teine hakkas bassil tertse põristama. Kusjuures Bändilabor oli üldse esimene koht, kus me uues koosseisus proovi tegime, meil ei olnud õrna aimugi, mis sellest välja tuleb.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Siirus ja südamlikkus ning palju tööd.

Noortebändi poolfinalistid said kõik võimaluse osaleda professionaalsel pildistamisel. Õige varsti saab ERR Menu tulemusi ka lugejate-vaatajatega jagada, kuid enne seda väike eelvaade 4 AM'i Instagrami video vahendusel:

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Konkurent on natuke karm sõna, aga meie lemmikud on Waxxersi muhedad kutid, kellega sai suvel koos Kelmis kontserti antud. Ka Up The Sky on jätnud väga professionaalse ja huvitava mulje. Kõik poolfinalistid on omamoodi ja ägedad ning paljud neist on olnud ka meie konarlikul teekonnal väga hoolivad ja toetavad.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Võib öelda, et suurim saavutus on see, et me ei loobunud võimalustest, mida meile pakuti, vaatamata kesisele olukorrale, vaid panime kokku oma nõud ja jõud ning otsustasime jätkata.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Selleks ajaks oleme loodetavasti kõvasti albumeid müünud, suurtel festivalidel esinenud, paljude imeliste inimestega tutvunud, professionaalsemad. Ühesõnaga, oma eluga rahul ja õnnelikud, tehes seda, mida armastame. Saame pisarsilmil meenutada oma pingutusi ja öelda uhkelt, et tegimegi ära!