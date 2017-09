Endine peaminister Taavi Rõivas teab hästi, et wAxXeRs on Kadrina kõige kuumem bänd. Nüüd kuuleb Noortebändi vahendusel rokkaritest veelgi suurem auditoorium. "Kõige suuremad konkurendid konkursil oleme enda jaoks ise."

Bändi kuuluvad: Georg Eessaar -

rütmikitarr, laul

Kristjan Laugesaar -

soolokitarr

Rudolf Kopti - laul,

basskitarr

Reiko Keir - trummid

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

"wAxXeRs" sündis meie oma südame suurel tahtel. Tundsime bändi soolokitarristi Kristjaniga, et peame panema viimaks kõva bändi kokku ja seda me tegime. Teistel ei jäänud lihtsalt muud üle kui liituda.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Bändile nime panemine on üks maailma raskemaid asju. Kui raketiteadus ja naistest arusaamine jagavad esimest kohta, siis ütleks, et bändinime leiutamine asetseb kindlal teisel kohal.

Meie bändi nimi pärineb ühest korrast, kui käisime bändiga Grossi poes. Küünalde letist mööda kõndides ja nende isuäratavatest lõhnadest meelitatuna küsisime iseendilt, et kas keegi on kunagi nii näljane olnud, et vastupandamatuid lõhnaküünlaid sööma asub.

Sellest mõtisklusest kujunes vaha e wax'i teema ja nõnda nimetasimegi end sellest õhtust saadik wAxXeRs'iks. Kordamööda suur-väiketäht on sellepärast, et see tundub silmale huvitav.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad:

Energia, rock (muusika mitte õlu), naised.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Muusikategemise juures inspireerib meid muusika ise ning inimesed kellega koos muusikat teeme. Tihtipeale inspireerivad naised ka.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Suurimad iidolid on need inimesed, kes meid muusikat tegema ajendasid juba väiksest saati. Meie pereliikmed, kes muusikaga tegelevad, kohalikud bändid meie kodukohas ning paljud tuntud artistid, kes on meile eeskujuks näitamaks, et kõik on võimalik, kui vaeva näha.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

See oli päris naljakas, kui ükskord esinema sõites trummar 50-ga üle lamava politseinike sõitis nii, et buss remonti läks. See oli samas veidi kurb ka: järgmisele keikkale pidime bussita minema.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Oleneb, mida võidu all mõelda. Osa võitu on juba poolfinaali pääsemine. Järgmine võit oleks finaali pääsemine. Võtame konkursit samm sammu haaval ning loodame, et meie muusika meeldib inimestele. Kui ei, siis vähemalt meeldib see meile endile.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Kõige suuremad konkurendid sellel konkursil meie jaoks oleme me ise. Anname endast parima, võtame kõik, mis võtta annab ning oleme õnnelikud. Kaotada pole midagi.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Noortebändi poolfinaali saamine ongi meie jaoks vist siiani suurim saavutus. Kui mõelda natukene aega tagasi, siis kindlasti ka see, kui Taavi Rõivas meist pildi Instagrammi pani, oli suht kõva.

Lubage tutvustada: Kadrina kõige kuumem bänd Waxxers. #CADrina #CADrina2016 A post shared by Taavi Rõivas (@taaviroivas) on Nov 25, 2016 at 7:56am PST

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Tahaks loota, et oleme kõik ilusad ja elusad siis veel. Muusika ei lahku meie südametest iial ning loodame, et noortebändi "fame" meil selleks ajaks pähe pole hakanud.