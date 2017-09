30 minutit enne Noortebändi demovooru lõppu tuli solist Marisel tunne, et nüüd on see hetk, kus enam asju teadmatusse edasi lükata ei tohiks. Elutoas salvestatud demo sai Noortebändile saadetud ja pärast seda on Nora's Closure poolfinaalis.

Bändi kuuluvad: Maris Aljaste - vokaal, klahvid

Kärt Männa - vokaal, klahvid

Johannes Laas - kitarr

Martti Laas - basskitarr

Martin Petermann - trummid

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Üsnagi intriigivaene. Maris kandideeris oma elutoas salvestatud demodega Noortebänd 2017 konkursi demovooru viimasel õhtul, mil ankeedi täitmiseks oli aega jäänud kusagil 30 minutit.

“Lihtsalt tundsin, et nüüd tuleb endas üles leida see osakene, see keegi -- Nora (!) -- kes julgeb ja teeb, mitte ei lükka asju teadmatusse kaugusesse edasi.”

-

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Nora on noor tüdruk, kes otsib ja tunnetab. Tunnetab iseennast läbi maailma valusate, ent üdinisti ausate silmade. See on kohalejõudmise tee. Ta julgeb olukordade, tunnete ning inimestega silmitsi seista. Tüdruku muusikas on miski voolav neo-soulilik hõng, mida kannab minimalistlik elektrooniline jõud.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Soulful, aus, julge.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

See võluv haavatavus, kohaloleku kogemine ja tunneteskaalal rändamine.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

I WEAR* Experiment, Porteleki/Tärn/Pärnoja, Mari Pokinen, Riho Sibul, Ultima Thule, Würffel, Miljardid, Frankie Animal, MiaMee, Paabel, Argo Vals, Avoid Dave.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

On nii piisavalt stressirohke juba, et kisub naljakaks küll. ;)

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Kärdi juuksed ja Martini murumütsike.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Sellest küsimusest viilime nüüd küll mööda… Ootame huviga, et kuulda teiste bändide muusikat ja hoiame pöialt, et kõigi live'id oleksid suurepärased õnnestumised!

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Salvestasime stuudios meie esimesed lood. Debüütsingel jõuab kuulajateni 18. septembril.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Unistused on kõrged ja kaugel, kuid esialgu tahaks Noortebändi konkursi karussellist maksimumi võtta ja maksimumi ka omalt poolt anda! Edasi: tähtedesse.