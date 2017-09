Bändi kuuluvad: Ken Einberg - Vokaal / Bass kitarr

Taaniel Pogga - klahvpill

Sven Seinpere - trummar

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Hea :)

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

"We set sail on this new sea because there is new knowledge to be gained, and new rights to be won, and they must be won and used for the progress of all people. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again.

But why, some say? Why choose this as our goal? We choose to go to Further! We choose to go to Up The Sky in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard, because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win."

-- Kennedy

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Climb Towards Space

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Andmine ja Saamine, Inimeste kokku toomine.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Three Leg Dog, Winny Puhh, Phlox, Smilers, Nevesis, Revolver.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Keni sünnipäeval oleksime peaaegu ta sauna põlema pannud, äge festival oli...

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Tähtede seis, pure luck and magic.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Meie trummari korterikaaslane, Raineri Ild.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

260 kuulamist Soundcloudis.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Arvatavasti anname kontserdi kosmoses või kuu peal ning edastame seda laivis üle maakera.