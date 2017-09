Hollywoodi näitleja Robert Davi: räägin sõpradele, kui tore mul Eestis oli

7. ja 8. oktoobril Tallinnas ja Tartus esinev James Bondi pahalast kehastanud Robert Davi on peagi toimuvatest kontsertidest elevil. "Mulle meenub inimeste soojus ja imeline vastuvõtt eelmisel kontserdil. Mulle väga meeldis minu ja Eesti muusikute koostöö - see oli imeline," lausus ta. Davi jõudis eelmisel korral külastada Tallinna vanalinna ja luua palju tutvusi. "Ma olen oma sõpradele Los Angeleses öelnud, kui sõbralikud on Eesti inimesed ja kui tore mul seal oli," lausus Davi.

Robert Davi suureks rõõmuks saab ta sel korral külastada ja kohtuda tartlastega. Eeltöö Emajõe-äärse romantilise tudengilinna kohta on näitleja ja laulja juba ära teinud. Näiteks teab ta mitmeid olulisi fakte ajaloost: "Tartu võõrustas Eesti esimest laulupidu. Milline austusavaldus lauludele - suurepärane traditsioon," arvas Davi. Lisaks loodab Davi oma silmaga näha Tartu ülikooli, Jaani kirikut ja Emajõge.

Nordea kontserdimajas ja Vanemuise kontserdimajas toimuval kontserdishowl "Born Free Tour" tulevad esitlusele lood Frank Sinatra ja Dean Martini karjääri erinevatest etappidest, mis on oma koha leidnud möödunud sajandi Ameerika olulisemate laulude edetabelis "The Great American Songbook”. Rahvusvaheliselt tuntud hitid "Fly Me To The Moon", "Luck Be A Lady", "Days Of Wine And Roses", "Nevertheless" ja "Let's Put Out the Lights" on mõned näited Davi repertuaarist. Laval saadab meest kollektiiv, kes võitnud ka mitmeid Grammy auhindu.