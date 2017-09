Ma arvan, et kõik võrdselt, kuna igas bändis on midagi erilist ja omasugust.

Üksi bändi tehes eriti koomilisi situatsioone ette ei ole tulnud. Aegajalt olen esinedes sõnu unustanud ning jäänud kordama mingit rida mitu korda -- see on endale naljakas tundunud. :)

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

See, et Ingerile briti laulja Ed Sheeran inspiratsiooni pakub, paistab välja ka Ingeri Youtube'i kontolt, kus ta on nii mõnelegi Sheerni loole coveri teinud.

Artist Inger sisaldab kõike seda, mis on lavataguses ja koduses laulukirjutaja Ingeris. Loodame siis koos temaga, et kümne aasta pärastki on Inger endiselt lavalaudadel.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel