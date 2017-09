Bändi kuuluvad: Madli Ainsalu - vokaal, klahvid

Liisa Allik - klaver

Velle Tamme - kitarr

Liisu Siimer - basskitarr

Kaarel Raidam - trummid

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Juba mõned aastad oleme peaaegu sama koosseisuga osalenud Naissoo konkursil. Sealt sai alguse koos musitseerimine ning tahtsime ka edaspidi muusikat teha. Nimi ka leitud, sündiski ansambel Nord Lights.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Nord Lights kui bändi nimena sündis 2016. aasta aprillis, täpselt päev enne Naissoo konkursi finaali. Olime prooviruumis ja harjutasime. Mõtlesime siis ühel hetkel, et meie koosseisul võiks mingi kihvt nimi olla. Ma ei mäletagi muid variante, kui Northen Lights ehk siis Virmalised. Selline ansamblinimi oli aga juba olemas. Ühtäkki pakkus Liisa, kes mängis Nord Stage’il, välja nime Nord Lights. See tundus kõigi meelest siiani parim idee.

Nimi tähendab otsetõlkes Nordi Tulesid.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Põhjamaine, ebakvadraatne, rütmikas.

Nord Lights esines "Terevisioonis" 2016. aasta kevadel. Siin on nende lugu "Splinter of Joy":

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Inspiratsiooni annab kõik see, mis meid ümbritseb. Mõni hea idee võib tulla näiteks jutustades hea sõbraga või siis hoopis hommikusel jooksuringil. Kõik see, mis igapäevaselt elu puudutab, ongi looming ning selle kõik saab muusikasse üle kanda. Käies silmad-kõrvad lahti, võib iga pisikesemgi asi inspiratsiooniks olla.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Meil on kujunenud välja täitsa omoodi stiil, mis on segu mitmest erinevast muusikasuunast. Väga raske on kedagi iidoliks nimetada. Võibolla võiks välja tuua näiteks Erki Pärnoja, Argo Vals ja Ewert and The Two Dragons. Rohkem on meid mõjutanud ilmselt välismaa artistid.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Üks naljakas seik tuleb küll meelde. Velle, meie kitarrist, tuli proovi. Avas siis oma pillikasti ja mida ei olnud, oli kitarr. Oi, mis üllatus! Ilmselt oli koju jäänud. Ei mäletagi, mis siis edasi sai. Tal oli vist kaks pilli kaasas ja sai teise kitarriga mängitud.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

Nord Lights’i teeb eriliseks maagiline helikeel ja omanäoline lähenemine muusikasse. Jääme kindlasti publikule meelde oma energilise esituse ja rõõmsameelse hoiakuga.

2016. aasta kevadel "Terevisioonis" esitatud "Newcastle":

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Väga keeruline on öelda kindlat koosseisu või artisti, kes suurimat konkurentsi pakub. Kõigil on oma tugevad küljed.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Nord Lights’i suurim saavutus siiani on olnud U. Naissoo nimeline omaloomingu konkursi 2. koht.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Kümne aasta pärast oleme kindlasti käinud ära Eesti piirist kaugemal ja loodan, et kirjutame sama suure innuga muusikat, mida inimestega jagada.