Nad nimetavad end Araks Pardiks, aga laval on nad kõik olnud juba maast madalast ja konkurentsi ei karda. Demovooru lugu valmis kolme tunniga! Ühtlasi loodavad nad, et ehtsad puhkpillid laval "tuletavad mälupulgavendadele meelde, millega on tehtud puhkpillide sämplid." Sõna teile, Funky Ducks!

Bändi kuuluvad: Karl Vilhelm Valter -

vokaal, klahvid

Ingmar Nõmmann -

tormpet

Johannes Pihlak - kitarr

Felix Verlin - basskitarr

Harmo-Ron Kallaste -

trummid

Aleksander Ott Maripuu -

saksofonid

Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Ara Pardi sünnilugu iseloomustab umbes selline dialoog:

“Karl, mäletad kunagi rääkisin, et võiks originaalmuusika bändi kokku panna? Kui nüüd kätte ei võta, siis jääbki asi õhku, sest ülehomme on Noortebändi demovooru tähtaeg. Teeks homme väikse jämmi, mul paari ideed, äkki saab demo kokku.”

“Hea küll, teeme, kas Harmo saab? Teeme, aga ma pean kell 19 Estonias olema, jätaks direbändi (Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori Hendrik Aguriga koos musitseeriv bänd DB3 -- toim) proovi selleks puhuks ära, siis saaks kl 15 alustada?”

Ja nõnda oligi bänd sündinud. Esimesed kolm liiget Johannes, Karl ja Harmo olid juba umbes aastakese koos koolis teises bändis kaasa teinud. Esimese jämmisessiooni poole pealt kutsuti trompetiga appi Ingmar, kes kooli garderoobis vist mõnda kokkusaamist ootamas oli. Kolme tunni pärast oli demo valmis ja odavalt purgis. Järgmisesse proovi paar kuud hiljem kutsusime saksofonisti Aleksander Oti ning ainsa liikme, kes pole kuidagi Direktori Bändiga seotud olnud -- bassimehe Felixi. Sündis veel kaks lugu.

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Arg Part on tõlkes Funky Duck, mis on ühe meie lemmikbändi Vulfpecki teose pealkiri. Samas on meie bändi nimest aimatav austus Arvo Pärdi vastu.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Funky, släpp, emakeel.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Kallid autod, raha, naised jne..

Arg Part on nii värske bänd, et nad ei ole veel endale Facebooki lehtegi jõudnud teha. Rääkimata siis muusikavideost või pikemast playlistist. Küll aga saame teiega jagada DB3 ehk Gustav Adolfi gümnaasiumi direktori ja õpilaste ühisbändi Direktori Bänd 3 kontserdi kokkuvõtet. Kitarril on ka Aras Pardis tegev Johannes Pihlak, löökriistadel Harmo Ron Kallaste ja altsaksofonil Aleksander Ott Maripuu.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Lexsoul Dancemachine, Maria Faust, Ruja, Winny Puhh, Trad.Attack!

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Ingmar ei jõudnud proovi ja siis me mahtusime täpselt viiekesi autosse.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

"Kui võidame, süüdistame selles meie 14-aastast trummarit või /---/ Otti ja Ingmarit, kes puhkpillisektsiooniga tuletavad mälupulgavendadele meelde, millega on tehtud puhkpillide sämplid."

Meil on hea meel, et te usute meisse. Ise me veel võidus nii kindlad pole, aga kui võidame, siis süüdistame selles meie 14-aastast trummarit või Karli, kes lihtsalt ei ole harjunud kaotama, või Jossi ja Felixit, kes on juba oma vana bändiga (Tuli) Noortebändi finaalist midagi õppinud, või Otti ja Ingmarit, kes puhkpillisektsiooniga tuletavad mälupulgavendadele meelde, millega on tehtud puhkpillide sämplid.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Kolmainsus, Zunorodo, Sam Doe, Nora's Closure, Up the Sky, Nord Lights, Rainer Ild, Mir, Ago, To’ko, Waxxers, Creep Party, Islanders ja Homage.

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Pääsesime Noortebändi demovoorust edasi!

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Mõnel väga-väga suurejoonelisel kontserdil publiku hulgas.