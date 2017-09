Tallinnas esineb Islandi räpiduo Úlfur Úlfur

Paariaastase tegutsemisaja jooksul on Úlfur Úlfur välja andnud kaks täispikka albumit ja võitnud nii muusikaauhindu kui ka kohalike ja välismaalaste südameid. Terve suve kodumaal tuuritanud kollektiiv on tagasi Tallinnas ning ootab kontserti väga. "Meil oli kevadel Tallinnas väga tore. Tallinn ühes vanalinnaga on kaunis ning ootame väga, et siin taas esineda," sõnas ansambel.

Úlfur Úlfur lubab, et Tallinna kontserdil kuuleb palju head muusikat, kuhu vahele kõlavad ka mõned naljad. "Nalju saab kuulda kehvas inglise keeles, aga lubame, et need on head," lisasid nad muheledes.

Kultuuriklubi Kelm (Vene tn 33) avab uksed kell 20:00.

