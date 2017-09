Suurim saavutus on Inglismaalt pärit vokalisti Kimani’ga koostöös valminud laul "Never".

Minu ja naabrite vaheline kahevõitlus. Mul on nimelt naabrid, kellele meeldib hirmsasti vabal ajal puurida ja üks päev hakkasid nad mu muusikategemist segama. Otsisin enda kõige karmima küttega lood üles ja keerasin helitugevuse 11 peale. See oli super tõhus!

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

ZUNORODO projekti n-ö ametlik algus oli 2015. aasta suvel kui tuli idee varasemast muusikast midagi täiesti erinevat ja unikaalsemat luua. Viimased kaks aastat on olnud väga loomerikkad (nt "One Heck of a Ride" EP väljalase Mord Fustangi plaadifirma alt jpm).

