Mis on teie koosseisu sünnilugu?

Sven kolis minu juurde ja siis ma: “Sven kuule, kas sa tahad minuga muusikat teha?“ Mille peale Sven: „Täna ma ei viitsi, aga muidu võib.“

Mida teie koosseisu nimi tähendab?

Ema pani mulle kunagi nime ja too moment ei saanud keegi vastu vaielda. Sven ka polnud sündinud siis. Ta ka ei saanud enda arvamust avaldada.

Kolm sõna, mis teie koosseisu iseloomustavad?

Meiega on lõbus.

Mis teid muusikategemise juures inspireerib?

Mõnikord, kui Sven on liiga kaua vetsus, siis ma laulan sellest. Vahel Sven, kui ma varahommikul koju tulen ning otsustan millegi pärast diivanil magada, äratab mind enda suurepärase plokkflöödimänguga. Ja siis kuidagi need lood sünnivad.

Kes on teie koosseisu suurimad kohalikud muusikaiidolid (nimeta vähemalt kolm)?

Ma tõesti ei oska neid nimodi kõrvuti panna. Muidugi ma austan väga paljusid ja vaatan enamusele Eesti muusikutest alt üles, kuid ma ei saa öelda, et ma vabal ajal väga Eesti muusikat kuulaks.

Svenil on kindlasti neid, aga Sveni pole kodus praegu seega pean üksi sellele ankeedile hetkel vastama.

Mis on kõige koomilisem olukord, mis teiega bänditegemise jooksul juhtunud on?

Need vestlused Sveniga, kui me mõtleme, et milline võiks olla meie enda lugudel muusikavideo. See muutub lõpuks aruteluks, mida võiks pealkirjastada pealkirjaga „Kuidas minna vangi?“ või „ Kuidas panna inimesi sind vihkama?“.

Mis teie koosseisule Noortebänd 2017 võistlusel võidu toob?

See, mis peab igal algkooli õpilasel klassiväljasõitudel kaasas olema – hea tuju.

Kes on teie suurimad konkurendid Noortebänd 2017 võistlejate seas?

Ärge Svenile öelge, kuid ma arvan, et ta teine bänd „Up the Sky“

"Ma olen su ema esimene lemmiklaul.

Ma olen kabanoss kella kolmest öösel." - Rainer Ild endast Facebooki vahendusel

Mis on teie koosseisu suurim saavutus seni?

Kahjuks me kahekesi oleme väga vähe saanud koos olla ning sellest ajast enamuse olen ma olnud haige ning ei ole tohtinud laulda. Kuid nüüd on hääleke korras, veidi taastumist ja siis saavutame igast asju.

Kus näete oma koosseisu kümne aasta pärast?

Ma ei teadnud kümme aastat tagasi, et hakkan muusikat tegema ja ma ei tea, kus me oleme kümne aasta pärast. Ma arvan, et see on väga okei. Ainuke asi, mida ma loodan, on see, et me teeks muusikat ja et me oleksime õnnelikud.