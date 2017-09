Trump Conception avaldas singli peagi ilmuvalt albumilt

Trump Conception on kümneliikmeline instrumentaalansambel, mis mängib jazzi, funki, jazz-rocki ja maailmamuusika piirimail. Bändi debüütalbum "One" ilmus 2016. aasta aprillis ning peagi on valmimas järgmine, sel korral live-album "Wait For It".

Ansambil mängivad lisaks Janno Trumpile veel Madis Muul, Pent Järve, Caspar Salo, Dmitri Nikolajevski, Allan Järve, Tanel Kuusk, Johannes Kiik, Danel Aljo ja Keio Vutt.

Ametlik plaadiesitluskontsert toimub 28. oktoobril Kumu auditooriumis festivalil Sügisjazz.