Karl-Erik Taukar ja Kristel Aaslaid käisid "Septembris ei joo!" raames arstlikus kontrollis

Tervise Arengu Instituudi kampaaniast "Septembris ei joo!" võtavad sel aastal osa Kristel Aaslaid ja Karl-Erik Taukar. "Ringvaates" rääkisid muusikud loo enda alkoholitarbimisest ning käisid ka arstlikus kontrollis, et näha, kuidas alkohol neile mõjunud on.

Karl-Erik Taukar tõdes "Ringvaates", et tal on olnud perioode, kus ta kolm kuud ei tarbi üldse alkoholi. "Kui aga töö seisukohalt on vabamad ajad, siis iga vaba reede või laupäev, kui juhtub olema ka üks sõbra sünnipäev, kuhu on võimalik jõuda, siis reeglina ma ikkagi kasutan selle ära," selgitas ta.

"Minu suurem pidutsemine on jäänud paari aasta taha," kinnitas Kristel Aaslaid ja lisas, et enam ta väga ei jaksa. "Alkoholijoomine käib ikkagi peo juurde, niisama juues läheb kusagil pudel veini nädala peale," tõi ta välja ja lisas, et "Septembris ei joo!" kampaania abil tahtiski ta just selle õhtusest veinijoomise ringist välja saada.

"Ringvaate" viis Karl-Erik Taukari ja Kristel Aaslaiu arsti juurde, et kontrollida, kuidas alkohol nende tervisele mõjunud on. "Ma ise üldiselt tunnen, et tervis peaks korras ütlema," ütles Aaslaid ja sama kinnitas ka Taukar.

Qvalitas arstikeskuse peaarst Toomas Põld kinnitas, et vaadates muusikute tervisetulemusi, siis on see tema jaoks väga igav. "Tulemusi vaadates saab öelda, et nad mõlemad on päris terved, kuid vereproov ja südame kardiogramm näitavad, et nad on kurnatud."