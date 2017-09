Mari-Liis Lill sarjast "Meie Eestid": mul oli väga vähe kokkupuuteid vene kultuuriga

Aleksandr Žilenko selgitas "Ringvaates", et ta on elanud siin küll ainult kuus aastat, kuid selle vaatamata peab ta Eestit juba oma uueks koduks. "Ma alles õpin praegu eesti keelt ning kuna ma töötan Vene teatris, kus kõik on venelased, siis ma räägin põhiliselt siiski vene keelt," ütles ta ja selgitas, et kui ta oli kaks aastat Eestis elanud, asus ta eesti keelt õppima. "Ma tahtsin lihtsalt aru saada, mida inimesed minu ümber räägivad."

"Mina räägin oma osas enda lemmikutest muusikutest," avas Žilenko enda "Meie Eestid" episoodi tausta ja lisas, et tema jaoks on üllatav, et nii väikeses riigis on sedavõrd palju teatreid ja muusikuid.

"Ma ei tea, kuidas see nii on läinud, ma ei võtnud endale ette, et ma tahan saada integratsioonieksperdiks," tõdes Mari-Liis Lill ja selgitas, et saadet "Meie Eestid" ajendas tegema see, et tal oli väga vähe kokkupuuted vene kultuuriga. "Üks minu sõber, kes sama teemaga tegeleb, ütles, et meil kõigil, kes me oleme sündinud nõukogude ajal, on mingisugune emotsionaalne taak, aga mõnes mõttes tahaks, et minu laps saaks vaadata seda maailma ilma igasuguse eelarvamuseta."

Mari-Liis Lill nentis, et me ei ole harjunud ilmselt mõtlema, et paljudele venelastele on Eesti samamoodi kodu nagu meile. "Nad teavad paljusid kohti, millest meie ei ole isegi kuulnud."

Sarja "Meie Eestid" esimene osa on ETV ekraanil 4. septembril kell 20:30.