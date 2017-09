"Ringvaade" tegi ringkäigu Kadrioru lossis ning tabas tööpostilt ka president Kersti Kaljulaidi

Lisaks ringkäigule mööda Kadrioru lossi, kus "Ringvaade" käis nii esindusruumides, söögisaalis, kantselei tööruumides kui ka ametikorteris, kuhu seni kaameraid ei ole lastud, tegi Marko Reikop intervjuu ka president Kersti Kaljulaidiga, kes oli parasjagu oma töölaua taga kõnesid kirjutamas.

"Presidendiameti üks suur osa on kirjutamine, septembris on mul näiteks viis kõnet ja mitmed eelsalvestatud tervitused ning kuna ma kirjutan paljud oma tekstid ise, siis ei ole väga haruldane mind leida arvuti tagant," ütles Kersti Kaljulaid ja nentis, et alati tuleb leida paras toon, et olla konstruktiivne, aga mitte märkamatu.

Kersti Kaljulaid tõdes, et nad on tänaseks kohandanud presidendikantselei ruume sedasi, et on rohkem ruumi võtta vastu külalisi. "Meil on all suur salong, mis oli varem suur erakorteri osa, praegu on see aga meie külaliste teenistuses," selgitas ta ja lisas, et seal majas käivad ka tema enda külalised, kuna nii on palju lihtsam tema julgeolekut tagada.