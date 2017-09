Karl-Andreas Kalmet ärkas uue hooaja ärevuses öö jooksul 40 korda üles

"Ega ma vahepeal ei maganud, ikka korralik ärevus oli sees. Ma ei kujuta ette, et kui sa pead hommikul suhteliselt esinduslik välja nägema ka," tunnistas Kalmet "Terevisiooni" uut reporterit Martin Veismani intervjueerides.

Veisman tõdes, et temagi uni oli suhteliselt rahutu ning vaatas kahe paiku kella. "Kui ma hakkasin magama jääma, ei saanudki ma aru, millal magama jäin, sest peast käisid läbi mõtted läbi, kas mul on kõik olemas ja kas kõik on paigas," tõdes Veisman.

Ta naeris, et olude sunnil peab ta nüüdsest hommikuinimeseks hakkama. "Nii nagu ma arvasin, kui mõelda eile õhtut ja täna hommikut, on mul väga raske vara magama jääda, aga hommikul ülestõusmisega mul probleemi väga pole," rääkis Veisman. Veisman lisas, et äratus oli tal kell 5 ja juba 5.30 peab ta telemajas olema, et teda saaks eetriks valmis saaks sättida.

Raadio 2 "Hommiku!" uus saatejuht Margus Kamlat ärkas öö jooksul vaid ühe korra üles, et kell 3.30 kella vaadata. Uudistetoimetaja Janet Õunapuu avas öö jooksul aga lausa viiel korral silmad.

"Terevisiooni" värske nägu

Veisman, kelle telekarjäär algas 23-aastaselt MTV Eestis, tunnistas, et "Terevisiooni" sattus ta juhuslikult. "Kui see konkurss tuli, küsis sõbranna Maris, et kas sa Martin ei plaani minna. Ma ütlesin, et keskendun praegu disainitööle, üritan selles läbi lüüa. Mina ise konkursil ei osalenud, Urmas Vaino võttis minuga ühendust, me saime kokku ja ta rääkis loo ära, et konkursi käigus otsisid nad saatejuhti, aga selle käigus tuli mõte, et formaati võiks laiendada ning konkursist tulnud saatejuht ja mina vaheldusmisi võiksime seda tööd teha," selgitas Veisman.

Veisman on ametilt graafiline disainer ning õppis eriala kohe pärast MTV tööd kunstiakadeemias. Veisman meenutas ka seda aega, kui ta eestlasi MTV kanalil rõõmustada sai. "Leedus oli meie peamaja ja seal me tegime ka saateid. Viimane pool aatsat tegime Eestis Vene draamateatri keldris, meil oli oma salajane stuudio. Siis tuli ka meie üllatuseks see, et Leedul olid rahaprobleemid, me olime Eesti kontris ja saime sellest teada niimoodi, et lihtsalt eetris MTV-d ei olnud ja siis hakkas pikaajaline pankrotimenetlus," meenutas Veisman.

Seda, kuidas läks Veismani tänane eeter "Terevisioonis", mees ei mäleta, sest tempo oli niivõrd suur. "Tempo oli nii korralikult peal, et ma isegi ei oskaa öelda. Ma pean selle saate nüüd rahulikult üle vaatama," tõdes ta.