ETV kujundus sai uuel hooajal värske ilme

"Muutunud on kõik meie eetri väljanägemises. Me ütleme uutmoodi vaatajale: "tere hommikust", ütleme uutmoodi: "head ööd". Vaja oli seda selleks, et muutuda, et käia ajaga kaasas, et olla moodne," selgitas Vilbre ETV saates "Terevisioon".

Vana graafika rõõmustas vaatajaid umbes viis aastat, kuid ühe graafilise lahenduse eluiga on Vilbre hinnangul kolm aastat. ETV uue graafika autorid on agentuurid AKU ja TOLM.

Kui ETV logo jääb samaks, siis uus graafika viitab selle liikuvale kellale. "Ma olen peaaegu kindel, et meie logo on üsna ainulaadne maailmas. Sellist liikuvat permanentselt õiget aega näitavat logo tegelikult ei ole mujal maailmas," kinnitas Vilbre.

Lisaks uuele välimusele saavad vaatajad nautida ka värskenenud eetrimuusikat. "Terav kõrv kuuleb ära ja saab ehk kaasagi ümiseda," lubas Vilbre.