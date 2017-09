Uus hooaeg | Raadio 2 viis salajastesse ruumidesse

Kõigepealt paljastas Rajasaare, kus istub Raadio 2 helikujundaja Reto, keda kõik on kuulnud, aga mitte kunagi näinud. Reto istub Raadio 2 salajases ruumis ning annab hääle nii raadioreklaamidele kui ka Eesti Laulule.

Uue hooaja suurim muudatus on hommikuprogramm. Karl-Andreas Kalmeti kõrvale asuvad Margus Kamlat ja uudistetoimetaja Janet Õunapuu. Reedeste äratajatena jätkavad Jakob Rosin ja Gert Zavatski. Hommikuprogramm alustab argipäeviti kell 6.30.

Pärast kosutavat suvepuhkust on raadios tagasi Andrus Kivirähki ja Mart Juure "Rahva Oma Kaitse" (teisipäeviti kell 20), Raul Saaremetsa ja muusikakriitikute "Muusikanõukogu" (reedeti kell 14), Jan Uuspõllu ja Indrek Ditmanni "Laupäeva hommik koos Onu Veiko ja Tädi Horroriga" (laupäeviti kell 10), Ivo Tšetõrkini "Reispass" (pühapäeviti kell 14) ja Igor Maasiku "Bella pühapäevakool" (pühapäeviti kell 9).

"Meie kaks kõige tähtsamat uue muusika saadet on "Jätkuhommik" Erik Mornaga ja õhtul Koit Raudsepa show. Nemad on tõelised uue muusika friigid, kõige uuem muusika Eesti jaamades tuleb nendel kellaaegadel Raadio 2-st," rääkis Rajasaare. Morna on eetris kell 10-12 ja Raudsepp 18-20.

Uuel hooajal on eetris ka Eeva Esse "Agenda", mis esimesel tunnil täidab eetri poliitika- ja majandusteemadega, teises tunnis aga pehmemate lugudega. Eeva Esse raadiomagasinist tuttaval tehnoloogiaajakirjanikul Ronald Liivel on alates sellest sügisest oma saade "Tehnoloogia kodanikud" (neljapäeviti kell 15), kus tehisintellekti, liitreaalsuse ja kõige muu kõrval mahuvad saatesse ka igapäevane olmeelektroonika, küberturvalisus ning tehnoloogiamaailmas suurte tegudega silmapaistvad tegevad Eesti ettevõtted.

Aju aitab tööpäevast välja lülitada "Draiv". "Põhiliselt mängime me mussi, et inimestel oleks vähemasti siin Tallinnas mõnus viita aega ummikutes," rääkis Rajasaare. "Draiv" on eetris 16.05-18.00.

Uuel hooajal saavad järje ka "Meloturniir", "Elu edetabelid", "Puust ja punaseks" ning "Kinovärgiga mandariin". Reedeses "Vabakavas" (reedeti kell 16-18) saab Mihkel Ulki partneriks Jon Mikiver. Argipäeviti on südaöise sulni muusikaprogrammiga tagasi Maarja Merivoo-Parro.

Pühapäeviti kell 15 on uue vestlussaatega "Popkulturistid" eetris loodusteadlane Ivo Krustok ning kirjanik ja näitleja Jim Ashilevi, kes räägivad oma lemmikutest: popkultuurist ja tehnoloogiast.

Peter Napoliello räägib autorisaates "Mindbender" (pühapäeviti kell 10) avameelselt suure muusikaäri telgitagustest, vastab kuulajate küsimustele ja mängib mitmekülgset materjali oma põhjatust plaadikogust. Jan Berkovitchi suvine muusikasari "Metamericana" jätkub ka sügisel ning avab neljapäevase Raadio 2 õhtuse vööndi, millele järgneb noore melomaani Sander Varuski uus saade "Popikroonikad". Raadio 2 õhtuse vööndiga liituvad alates septembrist DJ-grupeeringud Mürk (Hugo Mesi ja Denis Punch), Tiks (Sander Mölder ja Peeter Ehala) ja Lekker FM (Nikolajev, Kask, Johann 3000 ja Marke Poel).