Uus hooaeg | Vikerrahvas lööb iluga laineid

Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek on uues ametis olnud juba pea kuu aega ning on jõudnud selle ajaga oma uutele töötajatele hellitava hüüdnime Vikerrahvas panna.

"On inimesed, kes on pühendunud, professionaalid, teevad seda mingitel suurtel sisemistel põhjustel. Ei ole ainult edevus või rahahimu, vaid soov maailma paremaks muuta. Mul on väga vedanud oma uue töökohaga," kiitis Peek uut töökeskkonda Vikerraadios ERR-i uue hooaja avapäeval.

Ühtlasi usub Peek, et Vikerraadio töötajad on majas ilusaimad. "Eesti Rahvusringhäälingus on üldse väga ilusad inimesed nii seest kui ka väljast, muidu ma siin ju ei töötaks," tõdes Peek.

Kuu aja jooksul on Peek koos uute kolleegidega korduvalt koosolekuid pidanud ning arutanud uusi ideid ja teemasid. "Vikerraadios jätkuvad kõik need ägedad asjad, mis on olnud, mis on rahva lemmikud. Meil teatavasti on väga hea, rikkalik ja mitmekesine kava," tõdes Peek.

Juurde tuleb ka uusi rubriike nagu rahvapärimuse nurgake, muusikanurk ja Keiti Vilmsi sõnasäuts hommikuti. "Kindlasti jätkab Vikerraadio vabariigi parima hommikuse äratajana," lubas Peek.

Uue saatena tuleb juurde "Peresaade", mis räägib perest, paarisuhtest ja kõigest sellega seonduvast. "See, ma arvan, saab olema Vikerraadio nädalavahetuse üks uusi pärle," kinnitas Peek.