Maailmakuulsate seriaalide muusika autor Richard Walters esineb Eestis

"Richard on üks popmuusika lummavaima häälega lauljatest ja tema lood mõjuvad hüpnotiseerivalt. Ma armastan ta loomingut," on kirjeldanud Richard Waltersi muusikat Adele'i "Someone Like You" kaasautor Dan Wilson.

Juulikuus festivalil Acoussion Live 2017 esinenud inglise laulja-laulukirjutaja Richard Walters kiindus meie kodumaasse sedavõrd, et on nimetanud Eestit oma uueks lemmikriigiks. Juba septembri lõpus naasebki ta siia, et anda kaks eksklusiivset kontserti. Laupäeval, 9. septembril esineb Richard Tartu Erinevate Tubade Klubis ning pühapäeval, 10. septembril Tallinna Erinevate Tubade Klubis. Mõlemal kontserdil astub soojendajana üles Erko Niit.

Richard Walters on inglise laulja-laulukirjutaja, kel ilmunud sooloartistina neli albumit ja neli EP-d. Tema lood on kõlanud selliste maailmakuulsates seriaalides nagu "CSI: Miami", "Grey Anatoomia", "Kondid", "Kurjuse Kannul" jt. Laulukirjutajana on teinud ta koostööd nt Dan Wilsoni (Adele, Taylor Swift), Bernard Butleri (Suede, Duffy), Guy Sigsworth'i (Björk, Madonna), Gabrielle Aplini, Apocalyptica, Alison Moyet'i jt-ga.