Politseimuuseumis said külastajad proovida politseinike tööd

Politseimuuseumi töötajate sõnul tuleb neil tihti kokku puutuda laste hirmuga politseinike ja nende töö ees. Nii on ka neljandas klassis käiva Mario soov politseinikuks saada suuremaks sirgudes muutunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lasteaias ma soovisin saada politseinikuks," ütles Mario ja kinnitas, et enam ta seda ei soovi. "Sest seal saadakse väga palju surma," põhjendas ta.

Muuseumipedagoog Angelika Tšeremis ütles, et selliste päevade eesmärk on näidata, et politseinike töö on küll ohtlik, kuid samas tehakse kõik võimalik, et ohte maandada.

"Politseinikud ikka kaitsevad meid. Nad on tugevad ja teevad eeltööd selleks. Nad on hästi hoolsad ja tähelepanelikud, mida me ka oma haridusprogrammides räägime. Nad kannavad ju ka kuuliveste. Ja ma arvan, et politseinikud on nii osavad, et surma nad naljalt ei saa," rääkis Tšeremis.

Laste seas oli võistluspäeval populaarne helikopteri juhtmine, hoolimata sellest, et see oli veidi hirmus ja alguses tundus keeruline.

"Ma alguses ei teadnud, et peab vajutama nuppu. Siis nägin, et peab vajutama ja siis hakkas liikuma," rääkis Joonas. "Hästi äge ja hirmus oli ka, kui ma keerasin hästi palju," lisas ta.

Lastevanemad said proovida, mis tunne on autoga kukerpalli teha.

Koos vanematega said lapsed end proovile panna politseimuuseumi laienemistööde raames sel suvel avatud eriüksuse lasketiirus.