Teaduskeskus Ahhaa tähistas 20. sünnipäeva uute ja vanade atraktsioonidega

Baltikumi suurimaks teaduskeskuseks kasvanud asutus sai alguse 20 aastat tagasi Tartu ülikooli juurde loodud teadusprojektist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"20 aastat tagasi sai see kõik alguse kolme füüsikust Jaagu hullust ideest, et tuleks teha Tartu ülikooli juurde üks tore projekt, mis räägiks teadusest maalähedaselt ja võimaldaks neid asju kätega katsuda. Nii need kolm Jaaku siis leppisid kokku, et teevad ülikooli juurde projekti ja loomulikult täna, 20 aastat hiljem on sellest välja kujunenud üks suur koht, kus käiakse õppimas füüsika, bioloogia, keemia ja kogu selle maailma kohta," selgitas Ahhaa keskuse juhatuse esimees Andres Juur.

20 aasta tähtsama tipphetkena tõi Juur välja Ahhaa kõige esimese näituse, kus nädala jooksul külastas maja rohkem kui kümme tuhat inimest.

"Teine tipphetk oli see, kui me saime endale Tartu südalinnas lõpuks oma maja kuus ja pool aastat tagasi ja loomulikult, nüüd on ainult tuua paremaid näituseid," ütles Juur.

Ka 20. sünnipäeva tähistati suurejooneliselt nii minevikust kui ka tulevikust pärit atraktsioonidega.

"Me pühkisime tolmu ka väga paljudelt töötubadelt ja tegevustelt, mida tehti 10-15 aastat tagasi. Ja kui nüüd rääkida tulevikust, siis tuleviku jaoks teatavasti EAS andis kuuele-seitsmele - kes kuidas lugeda tahab - pereturismiatraktsioonile kevadel rahastusotsuse. Need ehitatakse lähiaastatel Eestisse, mis Saaremaale, mis Põltsamaale, mis Tallinnasse tulevad. Kõikidest nendest me oleme toonud siia majja midagi, mis tavaliselt meie majas ei ole," rääkis Juur.

Ahhaa 20. sünnipäeva puhul on keskusesse kohale toodud maod, vaateratas, güroskoop ja isegi meritäht on akvaariumis olemas. Samuti sai tutvuda virtuaalreaalsuskeskusega ja maitsta kosmosemarmelaadi.