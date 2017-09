"Uudishimu tippkeskus" kutsub saate eellinastusele

Eestis on üheksa teaduse tippkeskust. "Uudishimu tippkeskuse" näol lisandub kümnes. Selle eesmärk on jutustada Eesti ülikoolides ja teadusasutustes sündivast teadustööst inimlähedaselt ja eluliselt. Kuid tegu pole üksnes telesaatega. Märksõna #tipukas laiendab enne ja pärast tele-eetrit saate teemakäsitlused Facebooki, ERR Novaatorisse ning Raadio 2 uudistemagasini "Agenda". Nii jõuab teadus võmalikult mitmekesise auditooriumini.

