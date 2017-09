Heategevuslikul disainioksjonil tulevad müüki unikaalsed tooted

Käimas on Pärdi päevad ja Klassikaraadio teeb kontsertidest otseülekandeid. Eilset avakontserti saab järele kuulata ning kolme kontserdi otseülekanne on veel ees.

Disainitudengite ja nimekate disainerite ühisest sünergiast alguse saanud disainioksjon toob ka sel aastal külastajateni põnevaid disainirariteete nii Eestist kui mujalt. Esindatud on moe-, toote-, ehte-, mööblidisain ning kunst. Oksjonikollektsioonis sisalduvad tooted on kõik unikaalsed ja omanäolised.

