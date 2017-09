Eesti toidu kuu avaüritusel olid lapsed köögis ning teemaks ühine toidutegu. Eesti toidu kuu kuulutati avatuks Vääna mõisakooli pargis, kus leidsid aset Kahvliahvi kokakooli töötoad.

Avatud oli koogiturg, kus lapsed kauplesid isevalmistatud küpsetistega.

"Täna saavad lapsed kaunistada hiiglaslikku torti, proovida ägedate ja lihtsate roogade meisterdamisel ning toiduteaduse eksperimente teha – seda kõike selleks, et ükski laps tulevikus külmkapi ees nälga ei jääks," selgitas Kahvliahvi kokakooli looja ja eestvedaja Merle Liivak.

Poisid näitasid, kuidas tavalist rohelist wrapi sisse keerata ja kastmega suupäraseks teha. Kokki oli igas vanuses ja erineva tasemega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin on mul punase kapsaga värvitud riisinuudlid. Ja seal on ka porgandit ja peal on seesamiseemned. Ja nagu te näete, seest on ta selline - siin on veel maasikat. Kõrvale pakun endavalmistatud kastet. Idee tekkis sellest, et mulle väga meeldib vietnami köök. Aga Eestis me leiame punast kapsast, kurki ja porgandit ja ma panin eesti asja vietnami riisipaberi sisse," kirjeldas kokandushuviline Anna Celine Kraus.

Kahvliahvi kokakooli asutas Merle Liivak kuus aastat tagasi koduse söögitegemise nippide õpetamiseks, laste kaasamiseks ja kohaliku toidu propageerimiseks.

Kodumaine toit pole poes just kõige odavam, tuleb tootjatega otsesidemed luua. Kodumaise puhta toodangu turundus toimub laialdaselt internetis ja sõbralt-sõbrale.

"Tegelikult levivad mailing-listid erinevatelt talunikelt. Ja on ka ühistud, kust saab tõesti - iga nädal tuleb mailiga toodete- ja hinnakiri ja sa vastavalt sellele saad tellida endale koju. Ma olen sõprade käest ise ka saanud häid kontakte," ütles Liivak.

Kokandushuvilised vahetavad aina rohkem kogemusi netis - see on suur, püsiv ja noorenev kogukond. Ka suverullidega tähelepanu kogunud Anna Celine Kraus kavatseb internetti laieneda.

"Mulle meeldib süüa teha ja ma tahan teha oma toidublogi. Ma olen seda veidi juba alustanud, aga ma pean selle tõsisemalt ette võtma," ütles ta.

Eesti toidu kuu kestab septembrist oktoobri alguseni. Eesti toidu kuu puhul võtavad kodumaise tooraine oma menüüdes tähelepanu alla ka mitukümmend Eesti toidutee võrgustikku kuuluvat Eesti maapiirkondade restorani.

Septembris kolmandat korda korraldatav Eesti toidu kuu ühendab üle 30 kodumaisele toidule pühendatud ürituse ja festivali. Eelmisel aastal külastas Eesti toidu kuul korraldatud üritusi ligi 75 000 inimest, aasta varem 65 000 inimest. Toidukuu on osa müügiedenduskavast "Eesti toit 2015–2020", mille alla kuulub Eesti toidu kuu, Eesti toidutee, aasta toidupiirkonna valimine ja avatud toidutööstuste nädal, teatas maaeluministeerium.