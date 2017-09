Adeele Sepp: olen kõigist unistustest 80 protsenti juba kätte saanud

Sepp nimetas end Õhtulehele antud intervjuus planeerimiskuningannaks.

"Mulle meeldib, kui ma tean, mida mu elu toob. Kuid ma olen aastatega saanud aru, et elu on hoopis spontaansem kui ma loodan. Arvan, et saan elu ohjes hoida, aga tegelikult on see ilu, et sa ei näe seda ette, mis saab," rääkis ta.

Näitlejanna lisas, et on planeerides olnud nii edukas, et see on suisa hirmuäratav.

"Tahan saada teatrikooli – dzing! Planeeritud, olemas, teostatud. Tahan lõpetada teatrikooli – dzing! Planeeritud, olemas, teostus. Tahan teatrisse tööle –dzing! Olemas! Tahan oma ellu oivalist suhet – dzing! Olemas, elan! [---} Kõigist unistustest olen 80 protsenti juba kätte saanud. Ning ma olen alles 27aastane!" lisas Sepp.