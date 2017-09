Tänu Pranglile kolinud perele pole sealne kool enam Eesti väikseim

Kaheksanda klassi tüdruku Roode pere kolis sel nädalal Sindist Prangli saarele. Roode vend Gregor läheb teise, Jaan esimesse klassi. Tänu neile pole Prangli põhikool enam kõige väiksem kool Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Võiks ikka juurde tulla - paras kool on ikka vähemalt see, kus on üle kümne lapse, alla 20. Nii on see Prangli kool kogu aeg olnud - 20 lapse ringis," selgitas Prangli põhikooli juhataja Tiina Piirisaar.

Perekond Proover kolis saarele just väikese kooli pärast. Samuti suure maja pärast, mis ehitati kunagi kooli direktorile. Kaks korrust küsivad talvel kütet, kuid neljal lapsel on kõigil oma tuba.

Sinna elama kandideeris 30 peret. Prooveritel oli üks eelis - pereisal on mereharidus.

"Kui ma saan uuendatud oma merekooli paberid, siis võiks siin kohaliku praami peal hakata tööle. Kaks nädalat tööl, kaks vaba, et saaksin perega koos olla," rääkis Gunnar Proover.

Pereema töötas varem ilusalongis, saarel peab ta kõigepealt viieaastast Joonatani kasvatama, sest lasteaeda pole.

"Seal oli põhiklientuur välismaalased. Mulle mu töö väga meeldis, samas ka töökaaslased olid väga toredad. Sellest oli mõnes mõttes kahju nii järsku loobuda," ütles Jaana-Evelin Proover.

Saarevanem Terje Lilleoks on Prangli uue pereema töötuleviku osas lootusrikas - Pranglil käib suvel hulgaliselt külalisi.

"Uuel pereproual on väga hea eriala, tema on ilutöötaja. Sellise professiooni esindajat meil praegu saarel ei ole, nii et naised tahavad ilusad olla igal pool. Ja suvel käib siin nii palju truriste, et ma usun, et ta kindlasti leiab endale ka rakenduse," rääkis Lilleoks.

Saarel on ka kunstnik, luuletaja ning laulukirjutaja. 14-aastane Roode-Marie on juba illustreerinud ühe raamatu ning ta paneb kokku järgmist.