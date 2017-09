Los Angeleses algasid 33. lääneranniku Eesti päevad

Los Angelese tavapärane päikeseline ilm muutus lääneranniku Eesti päevade avaürituse ajaks üllatuslikult vihmaseks. Erinevatest paikadest kokku tulnud väliseestlaste tuju see aga ei rikkunud, sest taasnägemise rõõm oli suur ning ootused üritusele lihtsad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lääneranniku Eesti päevad toimuvad juba 33. korda ning enamik külastajaid on üritusel varem käinud. Näiteks Mia võtab osa juba kolmandat korda ja saabus sinna otse Eestist pärast kolmekuust puhkust. USA-s elab ta juba 1978. aastast. Esialgu oli ta just Los Angeleses, praegu aga New Yorgis.

"Loodan, et Eesti elu käib siin edasi, suuremas tempos ja et teil on tihedam kontakt Eestiga," rääkis Mia.

Lääneranniku Eesti päevade korraldajad loodavad, et iga kahe aasta tagant toimuv üritus kestab ka tulevikus edasi. Selleks on vaja järelkasvu. Samas on keeruline meelitada noori teiste eestlastega tihedamalt läbi käima.

"Saan küll aru, et Hollywood tõmbab ja võib-olla ei ole kellelgi huvi eestlastega liituda siin Metsikus Läänes, aga ma ütlen ainult nii palju, et müts maha nende ees, kes meiega liituvad," rääkis lääneranniku Eesti päevade esimees Uve Sillat.

"Tänapäeval on lihtsalt see, et globaliseerumine on nii suur ja kõik käivad Eestis võib-olla iga aasta või üle aasta. Selles mõttes osalejate arv ei ole enam 10 000 nagu 80ndatel Torontos oli Estol, isegi lääneranniku päevadel oli 3000-4000. Osalejate arv on vähenenud, aga ma arvan, et kokku hoitakse isegi rohkem kui kunagi varem," selgitas lääneranniku Eesti päevade abiesimees Renee Meriste.

Tema sõnul on lääneranniku Eesti päevade korraldamise üks eesmärk veenda Eesti ametnikke avama Los Angeleses konsulaati. Seetõttu kutsuti tänavusele üritusele peaminister Jüri Ratas.

Eelkõige on Eesti päevad aga pühendunud traditsioonide hoidmisele ning ka sel aastal ei puudu festivalilt koorilaul, rahavatants ning perepiknikud.