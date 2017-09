Tartus sõlmiti koolirahuleping

Tartus alustati koolirahulepingu allkirjastamisega juba varahommikul. Rattaretke käigus sõideti läbi kõik linna koolid ning lõpuks toimetati dokument pidulikuks väljakuulutamiseks raekoja platsile. Haridusministeeriumi kantsler Tea Varrak soovis, et lisaks rahule valitseks ka koolirõõm.

Koolirahu eesmärk on saavutada sõbralik ja turvaline koolikeskkond. Eesti Lastekaitse Liidu juhi Tõnu Poopuu sõnul on koolikiusamine Eestis endiselt murekoht.

"Hea on tõdeda, et järjest enam hakkavad inimesed aru saama, et mis seal taustal tegelikult on. See ei ole lihtsalt väike nägelemine või omavaheline kerge arveteklaarimine. See on üsna tõsine asi. See ei sobi ei koolikeskkonda ega tegelikult ka kuskile mujale," sõnas ta.

Koolirahu kuulutati välja juba kaheksateistkümnendat korda.