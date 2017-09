Tõnis Mägi: "Koit" läks levima nagu kulutuli

Kogu suve vältel kestnud konkurss "Saja aasta laul" jõudis viimaks lõpule, esikohale asetus Marju Läniku ja Mahavoki lugu "Karikakar". Teise koha pälvinud "Koidu" kohta ütles loo autor Tõnis Mägi, et muusikapala sündis kiiresti ning suurt tööd sellega polnud.

Tõnis Mägi meenutas Raadio 2's, et loo "Koit" valmimisest möödub õige pea 30 aastat. "Ma olin Pärnu teatri fuajees, kus istusin klaveri taga ja mängisin, kuna mul oli pisut vaba aega," sõnas ta ja kinnitas, et mingil hetkel hakkas üks motiiv arenema ning meloodia valmiski üpris kiiresti.

"Tekst tuli suhteliselt kiiresti, ma õhtul veel parandasin natukene, sõber Ott Arder tegi ka ühe paranduse ning siis see oligi valmis," lisas Mägi. "Kui me olime laulu linti saanud, siis juba järgmisel päeval oli ta raadioeetris ning sealt läks see levima nagu kulutuli," tõdes ta.

"Palju pärisheliloojad - mina pean end äärmiselt juhul laulukirjutajaks - on öelnud, et nad ei saa aru, kuidas äkitselt hakkavad noodid kokku jooksma, justkui ülevalt poolt antaks neid," ütles Mägi ja nentis, et ta ei pea enam oma lugudele nii väga kaasa elama. "Nad elavad isiklikku elu."