Galerii: Kersti Kaljulaid tervitas kooliminejaid Vihasoo algkoolis

"Kui laps tuleb kooli, tahab ta näha rõõmsat ja naeratavat õpetajat. Usun, et tänases Eestis on ka õpetajatel põhjust olla rõõmus ja naeratav. Täna Vihasoo lasteaed-algkoolis esimesse klassi minejatele aabitsaid ulatades nägin ma naeratust kõigi laste nägudel. Kohtusin ka tarmukate ja rõõmsate õpetajatega, kes teevad seal väikeses koolimajas oma tööd südamega ja on selle üle uhked," kirjutas Kaljulaid Facebookis .

