Galerii | Marju Länik: mul ei möödu ühtki esinemist ilma "Karikakrata"

Raadio 2 algatas suve alguses küsituse, kus otsiti Eesti inimeste lemmikut kodumaist muusikapala. Nädala algul läks mitu kuud kestnud konkurss lukku ning kuulajate valikute põhjal selgus, et saja aasta parim lugu on Marju Läniku ja Mahavoki "Karikakar". Länik ise oli selles valikus väga üllatunud.

"See on uskumatu rõõm, midagi sellist, mida ei osanud absoluutselt oodata," ütles Marju Länik Raadio 2'le ning kinnitas, et ta küll lootis, et "Karikakar" on kusagil eespool, aga selline häältekogus tuleb üllatusena. "Ma olen teile tänulik, et te selliseid küsitusli teete, mul on kohe midagi meelde jätta, mis käesoleval aastal juhtus."

"Karikakar" on Länikule tänaseni kallis laul ning tema sõnul ei möödu selle loota ühtki esinemist. "Isegi kui ma olen teinud katset seda lugu mitte esitada, siis kontserdi lõpus, kui mind lavale tagasi kutsutakse, siis karjub publik seda kooris ikka välja," selgitas ta ja lisas, et 1993. aastal sai "Karikakar" ka tantsuversiooni, mis läks väga popiks ja andis loole uue hingamise. "Kõik need aastad on põhi- ja tantsuversioon elanud oma elu."

"Ma arvan, et selle laulu emotsionaalne võti seisneb selles "armastab, ei armasta, on karikakar selleks ju loodud" osas, mis on hästi lihtne," tõdes ta ja kinnitas, et ilmselt on igaüks karikakralt kroonlehti tõmmanud ja lootnud, et lõpuks jääks ikkagi "armastab" peale.

"See laul sai väga kuulsaks omal ajal ning on isegi võitnud saate "Soovid, soovid, soovid"," ütles "Karikakra" viisi autor Mikk Targo ja nentis, et lugu on läbi aastakümnete jäänud inimestele kõrva ja seda soovitakse. "Eks selle laulukirjutamisega ongi nii, et kui ta on valmis, siis ta on nagu lind, kes lendab oma teed, ta ei ole enam sinu oma."