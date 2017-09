Uus hooaeg | Klassikaraadio alustab uut hooaega rollimängudega

Klassikaraadio tuleb uuel hooajal suure muutusega, kus arvamismäng jätkub ka pärast hommikuprogrammi.

"Üks suur uuendus on see, et enam ei saa ainult Johan ja teised hommikusaatejuhid kuulajatele keerukamaid ja vähem keerukamaid küsimusi esitada, vaid nüüd on täiesti uus saade "Lisaküsimus" pärast keskpäevaseid uudiseid, kui helistajad saavad hommikust mängu jätkata," selgitas Velt.

Uuel hooajal on eetris väga palju häid kontserte. "Me oleme kohal kõikidel olulistel Eesti muusikasündmustel. Otseülekandes saavad kõik üle Eesti kuulata ilusaid kontserte," lubas Velt. Imeilusad lood Eesti muusikaperekondadest kõlavad aga saates "Dünastia".