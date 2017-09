Chloe Bennet muutis Hollywoodis lokkava rassismi tõttu perenime

Benneti sõnul oli tal Chloe Wangi nime kandes raske rolle saada, vahendas Independent.

USA teleseriaalis "Agents of SHIELD" kaasa lööv näitleja avaldas nimevahetuse tagamaa Instagramis, kui vastas fänni küsimusele, miks ta oma perekonnanime Bennetiks muutis. "Nimevahetus ei muuda fakti, et minu soontes voolab pooleldi Hiina veri, et ma elasin Hiinas, räägin sealset keelt või olen kasvatatud Hiina ja Ameerika kultuurikeskkonnas," selgitas Bennet.

Ta lisas, et nimevahetus tuli lihtsal põhjusel, et tal tekkisid rahalised raskused. "Ma pidin oma üüri tasuma ja Hollywood on rassistlik, andmata mulle perenime tõttu rolle. Ma annan endast kõik, et selle teemaga vaeva näha ja et keegi ei peaks enam töö pärast oma nime vahetama," lisas Bennet.

Nädala alguses loobus Briti näitleja Ed Skreinreceived filmirollist, sest tegelaskuju, keda ta mängima pidi, oli Aasia päritolu. Mees selgitas, et selle rolli täitmine nõuaks temalt kultuurset täpsust, mida Aasia taustaga inimesed ootavad. "Ma tunnen, et see on neile tähtis ja on oluline seda austada," selgitas Skreinreceived rollist loobumist.

Bennet on mehe sammu avalikult tunnustanud. "See otsus ei saanud sinu poolt lihtsasti tulla, seega tänan sind vapruse eest, see samm mõjutas tulevikku. Ma loodan, et see inspireerib ka teisi näitlejaid ja filmitegijaid nii käituma," ütles Bennet.

Valgete näitlejate domineerimine filmitööstuses on kõne alla tulnud just viimastel aastatel, kui Scarlett Johansson pandi filmis "Ghost in the Shell" mängima jaapalast või Tilda Swinton filmis "Doctor Strange" tiibetlast.