Uus hooaeg | Uuenenud "Terevisioon" muretseb, et Piret võib norinal magama jääda

"Terevisioon" alustab uut hooaeg seekord täiesti erilisel viisil, kuna saate meeskond on põhjaliku värskenduse saanud. Kui muidu tundub kõik sujuvat, siis Katrin Viirpalul on siiski väike hirm, et Piret Järvis-Milder ei pruugi korralikult ärkvel püsida.

Piret Järvis-Milder tunnistas sügishooaja avapäeval, et nii vara ärgata oli täitsa normaalne, kuna esimese päeva ärevus oli ikkagi sees. "Ma olen võrdlemisi ergas isegi," ütles ta, kuid lisas samas, et kuigi peab ilmselt saate kenasti vastu, siis põhiliselt mõtleb ta toidule, kuna ei taibanud kodust endale midagi kaasa võtta.

"Otse-eeter minu jaoks üleüldse selline uus keskkond. Ma olen seda natukene teinud, sõrmeotsaga, aga no loomulikult ma kardan. Ma pole seda väga palju teinud ja kõik võib juhtuda, kõik võib valesti minna. Aga noh, tuleb harjuda ja hakkama saada. Tegelikult palju rohkem, kui on seda kartust minus, on minus väga suurt ootsuärevust."

Uued saatejuhid moodustavad Pireti arvates väga toreda meeskonna. "Suur lust on olnud saadet ette valmistada ja ma loodan, et meie selline omavaheline suur rõõm ja lust kandub ekraanile ka. Ma tõesti loodan, et see eetrinärv kõike ära ei söö."

Piret kinnitas, et esimeses saates ta magama kindlasti ei jää ja on täiesti ärkvel. "Kõik on väga hästi praegu," oli ta kindel. Katrin Viirpalu oli aga hoopis teisel arvamusel: "Piret ütleb küll, et ta on praegu ärkvel, aga kümme minutit möödas ja ta võib magada norinal."

Kummaline on Katrini sõnul jälle nii vara ärgata, kuid teda rõõmustab samas asjaolu, et enam pole tarvidust igal hommikul telemajja varakult kohale tulla. "See tähendab seda, et ma juba isegi sain järgmisesse nädalasse planeerida ühe õhtuse teatrikülastuse. Ma tean, et ma ei ole seal väsinud. Arvan, et mingisugused sellised toredad, leebed asjad tulevad minu ellu tagasi."

Reimo Sildvee kinnitas, et on uueks hooajaks samavõrra valmis kui teisedki. "Iga saade, iga päev on täiesti teistsugune. Kui ma ütleks, et olen hooajaks valmis, siis see tähendaks seda, et mul oleks juba täna toimetuse laualt võtta iga selle hooaja saate plaan koos külaliste nimede, sisude ja kõikide asjadega. Muidugi mul seda ei ole," rääkis ta. Küll aga ootab Reimo, et hooaeg tuleks hästi põnev ning teemasid jaguks.

"Terevisioon" alustab 4. septembril kell 6.55. Saatejuhtideks on uuel hooajal Katrin Viirpalu, Piret Järvis, Reimo Sildvee, Heli Luik ja Martin Veisman.