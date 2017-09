Uus hooaeg | Eeva Esse toob eetrisse mitte kunagi lõppeva teadussaate

"See ei ole lihtsalt telesaade, vaid suur ristmeediaprojekt, mida rahvusringhäälingus varem pole olnud ja ma julgeks öelda, et üleüldse Eesti meediaajaloos," kirjeldas Esse uut saadet.

Nimelt, kui saade on tele-eetris ära olnud, järgneb sellele järgmisel päeval sotsiaalmeediaprojekt Facebookis ning sealt edasi liigub see juba Raadio 2 eetrisse saates "Agenda". "See saade lihtsalt ei lõppegi ära," ütles Esse.

Uue hooaja eel on koos teadlastega käidud mitmetes eri paikades. "Me oleme käinud lasketiirus, tuhamäel rallimas ja nii paljudes kohtades, et need ei tule meeldegi," kirjeldas Esse värsket saadet.

"Uudishimu tippkeskus" alustab 7. septembril kell 21.40.